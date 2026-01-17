O primeiro jogo de Arbeloa no Santiago Bernabéu enquanto treinador do Real Madrid ficou marcado por um ambiente hostil dos adeptos, após dois resultados negativos da equipa, com destaque para eliminação da Taça do Rei frente ao Albacete, do segundo escalão em Espanha.

Na conferência após o encontro, o técnico destacou a mentalidade dos jogadores e a forma como quiseram sempre ter bola, apesar dos assobios, e referiu que para jogar no Real Madrid é preciso ter «mentalidade e coração».

«Gostei que todos os jogadores quisessem a bola, tive onze corajosos em campo. Todos trabalharam muito bem e estou orgulhoso. Para jogar no Real Madrid, acima de tudo, é preciso mentalidade e coração. Os jogadores têm isso», começa por referir.

«Vinicius? Para mim, como treinador do Real Madrid, é muito claro. Vou trabalhar para tirar o melhor dele e exigir que os meus jogadores o procurem. Ele é destemido e defendeu este clube com unhas e dentes, personifica o que um jogador do Real Madrid deve ser. Já o Bellingham assume a responsabilidade e é uma pena não ter marcado. É um dos líderes, como o Mbappé e o Valverde. Temos de os fazer felizes», acrescenta.