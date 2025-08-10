O Valencia anunciou este domingo a contratação de Arnaut Danjuma ao Villarreal. Aos 28 anos, o extremo neerlandês troca de equipa no campeonato espanhol e assina um contrato até 2028.

«O Valencia CF chegou a um acordo com o Villarreal CF para a contratação de Arnaut Danjuma», pode ler-se no comunicado oficial.

Na temporada passada, Danjuma fez três jogos pelo Villarreal antes de ser emprestado ao Girona, clube pelo qual jogou 34 vezes, apontou três golos e duas assistências.

Formado no PSV, o reforço do Valencia estreou-se a sénior pelo NEC. Daí em diante representou o Club Brugge, Bournemouth, Villarreal (entre 2021 e 2022), Tottenham e Everton.

