O Real Madrid venceu o Alavés por 3-0, em encontro referente à 25.ª jornada de La Liga. Depois do empate com o Villarreal e a derrota com o PSG para a Liga dos Campeões, os merengues regressaram aos triunfos.



A formação orientada por Carlo Ancelotti demorou a derrubar a oposição contrária. Ao minuto 63, Marco Asensio logrou inaugurar a contagem com um golaço e pediu aos adeptos para não assobiarem a equipa.



O Alavés, 18.º classificado de La Liga, quebrou e acabou por sofrer mais dois golos nos minutos finais do encontro. Vinícius Júnior (80m), na sequência de uma grande jogada, e Karim Benzema (90m), de penálti, fecharam a contagem a favor do líder da tabela classificativa.



Mamadou Loum, médio cedido pelo FC Porto, foi titular na formação visitante.