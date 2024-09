Hugo Mallo, ex-jogador do Celta de Vigo que foi condenado por abuso sexual, nesta quinta-feira, por assédio sexual à mascote do Espanyol, a 24 de abril de 2019, pouco antes de começar um jogo entre as duas equipas.

Pouco tempo depois de ser anunciada a decisão da Justiça espanhola, o jogador publicou um comunicado nas suas redes sociais para expor a sua posição sobre o assunto.

Para além de negar «categoricamente» os factos e o seu «desacordo total» com a sentença, anuncia a sua intenção de recorrer.

«Após ter recebido a notificação da sentença do 19º Tribunal Penal de Barcelona, que me condena, gostaria de comunicar:

1.- Continuo a negar categoricamente os factos que me são imputados na referida sentença e comunico a minha total discordância com os argumentos nela contidos.

2.- Por conseguinte, e uma vez concluída a análise da referida decisão, procederei ao recurso adequado perante o Tribunal Provincial de Barcelona.

3.- Em face das informações que surgiram, saliento que nesta sentença consta que o tom do meu depoimento foi firme e sem qualquer contradição, em que reconheci que, no final dos cumprimentos e ao virar-me para ir para o centro do campo, a minha mão poderia ter tocado na cintura da periquita [animal representado na mascote], negando em absoluto que tenha havido qualquer toque nos seios da periquita.

4.- Para concluir, comunico que esgotarei todas as instâncias necessárias para defender a minha inocência relativamente aos factos de que nego absolutamente qualquer autoria.»