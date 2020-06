O Barcelona voltou às vitórias e colocou pressão sobre o Real Madrid. Agora com mais três pontos que os merengues, os culés sofreram para vencer em casa o Athletic, num jogo que ficou resolvido com um golo do recém-entrado Rakitic.

A equipa de Setién continua sem deslumbrar, mas lá vai conseguindo somar por vitórias os jogos disputados em casa. Depois de mais uma exibição cinzenta do conjunto blaugrana, foram os suplentes que mexeram com a partida.

O únigo golo da partida surgiu à passagem do minuto 70, após uma sobra de um canto. Messi tentou a finta e a bola acabou nos pés de Rakitic, que sem dificuldades rematou já bem dentro da área.

Nota positiva para os suplentes Rakitic, Riqui Puig e Ansu Fati, que entraram e tiveram a capacidade de mexer com o jogo. Foi a partir daí que o Barcelona conseguiu as suas melhores oportunidades, tendo Fati ainda desperdiçado uma clamorosa oportunidade de golo, após remate inicial de Arturo Vidal.

Em sentido contrário, mais uma exibição sofrível de Griezmann. Também Arthur, que vem sido fortemente associado à Juventus, acrescentou pouco ao meio-campo do Barcelona.

A sete jornadas do fim do campeonato, os campeões sabem que têm de esperar por uma escorregadela do rival Real Madrid, para festejarem o título pela nona vez nos últimos 11 anos.