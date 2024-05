Agora sim é oficial, Ernesto Valverde renovou com o Athletic Bilbau, até 2025.

Através das redes sociais, o emblema basco confirmou a notícia, pouco mais de um mês depois do clube ter conquistado a Taça do Rei, após vencer o Maiorca nas grandes penalidades (1-1 foi o resultado no tempo regulamentar).

Na Liga Espanhola, o Athletic Bilbau ocupa o quinto lugar, com 62 pontos e precisa apenas de um empate para garantir a presença na fase de grupos da Liga Europa, na próxima temporada.

Recordar que Ernesto Valverde deu ao clube o primeiro título desde 2020, quando venceram a Supertaça Espanhola, frente ao Barcelona.