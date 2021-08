Há vida no Barcelona depois de Messi? Ainda é cedo para responder. O que se vê, para já, é uma existência atormentada em campo. Nada que surpreenda, tal a orfandade emocional e desportiva deixada pelo melhor do mundo. O empate em Bilbau é apenas a face mais visível desta ressaca mais do que esperada.



Memphis Depay agarrou um ponto para o Barcelona nos últimos 15 minutos e as coisas podiam até ter sido bem piores, pois o valente Athletic foi quase sempre melhor. O jogo até começou com um falhanço escandaloso de Martin Braithwaite em frente à baliza basca, mas o Barcelona sofreu de males da cabeça (leia-se defesa) aos pés (uma espécie de ataque).



Como pode ver na FICHA DE JOGO, o Athletic marcou por Iñigo Martinez aos 50 minutos. Talvez merecesse mais qualquer coisa.



Sem Messi, Ronald Koeman entregou o ataque a Griezmann, Depay e Braithwaite. Não se pode dizer que seja exatamente a mesma coisa.