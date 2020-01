Num jogo que foi histórico para Jesús Navas, jogador que chegou aos 500 jogos com a camisola do Sevilha, a equipa de Julen Lopetegui não foi além de um empate em casa, diante do Ath. Bilbao.

Após uma primeira parte paupérrima da equipa do ex-treinador do FC Porto, e com o conjunto basco na frente graças ao golo de Capa, Lopetegui tirou Carriço e Oliver Torres ao intervalo, mas o melhor que conseguiu foi chegar ao empate.

Os sevilhanos tiveram mais bola na segunda parte, criaram mais perigo, contudo, apenas marcaram num lance infeliz de Unai Nunez, que fez um autogolo após uma jogada bem desenhada por parte da equipa sevilhana.

Com este resultado, o Sevilha mantém o terceiro lugar na liga espanhola, mas pode ser apanhado pelo At. Madrid, que recebe o Levante no sábado.

O Ath. Bilbao continua perto dos lugares europeus, passa a somar 29 pontos, menos um do que o Getafe, última equipa em posição de apuramento para a Liga Europa, que tem, contudo, menos um jogo.