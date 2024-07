Esta quinta-feira, Unai Simón, campeão europeu e guarda-redes do Athletic Bilbao, foi operado com sucesso ao pulso direito.

A informação foi transmitida pelo clube espanhol, garantindo que a operação «ocorreu sem nenhum incidente notável e a expectativa é que receba alta ao longo do dia de amanhã (sexta-feira)».

O guardião de 27 anos, titular pela Espanha em todo o Euro 2024, foi operado no Hospital de La Luz, em Madrid, pelo doutor Piñal.

Segundo avança a imprensa espanhola, Unai Simón estará de fora mais de quatro meses, falhando assim mais de 25 jogos, entre compromissos da seleção espanhola e do Ath Bilbao.

O guarda-redes vai ter de ficar dois meses com o pulso imobilizado e só depois disso começa a reabilitação, que pode prolongar-se por mais dois meses. Feitas as contas, o regresso deve acontecer apenas depois do Natal.