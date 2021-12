Karim Benzema chega a dezembro com 20 golos marcados. O avançado do Real Madrid decidiu o jogo em San Mamés com mais dois, ambos nos primeiros sete minutos.



O primeiro é um monumento. O remate de primeira, em arco, saiu de forma perfeita e não deu qualquer hipótese de defesa a Julen Agirrezabala. No segundo, o francês beneficiou de um ressalto em Balenziaga e isolou-se para marcar.



Curiosamente, o Athletic reduziu logo aos dez minutos, por Oihan Sancet, e depois os bascos mantiveram o jogo em aberto até ao fim.



Momento bonito: no momento em que foi substituído por Luka Jovic, em cima do minuto 90, San Mamés levantou-se para aplaudir Karim Benzema.



O Real agarrou os três pontos e tem agora uma vantagem de oito sobre o Sevilha, mas mais um jogo. O Athletic segue no décimo lugar.