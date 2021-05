A tarde do Real Madrid esteve perto, muito perto, de ser perfeita. Os blancos venceram no duríssimo terreno do Athletic Bilbau por 1-0 e a um minuto dos 90 estavam no topo da liga espanhola. O dia não foi melhor porque de Madrid chegaram más notícias: o Atlético foi ao limite das forças e deu a volta ao resultado contra o Osasuna, com uma vitória por 2-1 e dois golos já nos últimos minutos.



Em Bilbau, o jogo foi decidido com um golo do improvável Nacho, aos 68 minutos. Casemiro, que mandara uma bola à barra instantes antes, cruzou da direita e o central marcou quase sem querer. Benzema não chegou à bola e Nacho desviou por instinto, sem se mexer.



A corrida ao título passou a ser um exclusivo dos gigantes de Madrid. Tudo porque o Barcelona caiu com estrondo no Camp Nou, frente ao Celta de Vigo. Mais uma tarde horrível para Messi e companhia.



O Real Madrid entra para a última jornada a dois pontos do Atlético. Na última jornada, o Real recebe o Villarreal e os colchoneros vão a Valladolid. Será, por certo, mais um dia de muitos nervos.



