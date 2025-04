O Villarreal deslocou-se até ao reduto do Betis e venceu por 2-1, num jogo a contar para a 31.ª jornada da Liga Espanhola.

William Carvalho não saiu do banco de suplentes e de lá viu a sua equipa colocar-se em vantagem logo aos três minutos, graças ao golo de Aitor Ruibal. Ainda assim, o resultado sofreu alterações até ao intervalo, com Thierno Barry a atirar para o fundo da baliza.

A verdade é que o jogo acabou por ficar decidido logo aos 48 minutos, quando Ayoze Pérez aproveitou o passe de Parejo para gelar o Benito Villamarín.

Este resultado deixa o Villarreal na quinta posição, com mais três pontos do que o Bétis e com um jogo a menos do que o Ath. Bilbao, que este domingo levou a melhor sobre o Rayo Vallecano, por 3-1.

Os visitantes chegaram ao intervalo a vencer por 1-0, graças ao golo de Path Ciss. Tudo começou com uma grande penalidade falhada por Pedro Díaz, aproveitada da melhor forma pelo senegalês.

Ainda assim, o segundo tempo reservou uma resposta sensacional da formação basca. Sancet converteu com sucesso uma grande penalidade e restabeleceu a igualdade no marcador.

Já dentro dos últimos dez minutos, Nico Williams sacou um coelho da cartola e assinou um autêntico golaço. Depois de um pontapé de canto estudado, o espanhol recebeu dentro da área e rematou em arco, completamente fora do alcance do guarda-redes.

As contas do encontro ficaram fechadas já para lá do minuto 90, quando Sancet chegou ao «bis» e deu três pontos muito importantes à formação do Ath. Bilbao.