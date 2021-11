O At. Madrid foi até ao terreno do Cadiz golear por 4-1 e pode agarrar a segunda posição, caso o Sevilha não vença no Bernabéu.

Ainda sem João Félix, que recupera de lesão, os colchoneros começaram a construir a vitória já no decorrer do segundo tempo. Thomas Lemar, aos 56 minutos, colocou o At. Madrid na frente e, aos 70, Griezmann aumentou a vantagem e deu tranquilidade à turma de Diego Simeone.

Ángel Correa, pouco depois de ter sido lançado do banco, também inscreveu o seu nome na ficha de marcadores.

Ao minuto 86, surgiram mais dois golos, um para cada equipa. O Cadiz reduziu a desvantagem graças a um auto-golo de Jan Oblak, mas Matheus Cunha respondeu logo de seguida e estabeleceu o resultado final.

Com este resultado, o At. Madrid ultrapassou a Real Sociedad e é segundo classificado da Liga espanhola, ainda que à condição, ficando à espera do resultado do Real Madrid-Sevilha deste domingo. Já o Cadiz, mantém-se uma posição acima da linha de água.

(Imagens vídeo Eleven Sports)