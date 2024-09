O Atlético de Madrid informou esta segunda-feira que «baniu para sempre» do estádio dos colchoneros, o Metropolitano, um dos autores dos lançamentos de projéteis que obrigou à interrupção do dérbi com o Real Madrid, na noite de domingo.

«O nosso serviço de segurança continua a trabalhar com a polícia para identificar os restantes envolvidos, que serão expulsos definitivamente assim que forem localizado», lê-se ainda, na nota divulgada.

O episódio aconteceu pouco depois do 1-0 do Real – a partida terminou empatada a uma bola –, quando os adeptos ultras do Atleti lançaram vários projéteis para o relvado, na direção de Thibaut Courtois, guarda-redes do rival.

«A firme determinação do clube em erradicar todas as formas de violência e a nossa defesa dos valores do desporto são indiscutíveis», garantiu o Atlético.