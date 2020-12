O avançado Diego Costa, que termina contrato com o Atlético de Madrid no fim desta época, pediu ao clube para o deixar sair no mercado de inverno, alegando motivos familiares.

Segundo avançam o jornal AS e a agência EFE, o jogador brasileiro naturalizado espanhol pretende ser ele a decidir o seu futuro a partir do dia 4 de janeiro, quando reabrir o mercado de transferências e o objetivo passa por deixar o clube onde alinha com João Félix.

Esta época Diego Costa, de 32 anos, tem sido afetado por problemas físicos e jogou apenas sete desafios no campeonato, tendo marcado dois golos.

«A vida bate-me, mas levanto-me sempre, porque tenho uma família, uma base. Os meus colegas, fisioterapeutas e médicos estão ao meu lado. Quando não estou, procuro contribuir ao máximo. Não está a ser fácil, desde que regressei ao clube acontece sempre alguma coisa comigo, mas levanto-me sempre», disse o internacional espanhol que passou em Portugal, representando o Penafiel e o Sp. Braga.