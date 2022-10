Aquele 19 de setembro de 2009 foi especial para Koke. Aos 17 aninhos, o jovem que chegara ao At. Madrid com apenas seis anos, estreava-se oficialmente pelo clube de sempre, entrando para o lugar do ex-FC Porto Paulo Assunção, nos últimos minutos de um Barcelona-At. Madrid.

Muito longe estaria o médio de imaginar o que o futuro lhe traria. Koke tornar-se-ia referência, símbolo e, agora lenda dos colchoneros.

Neste sábado, na vitória sobre o Sevilha, o capitão do At. Madrid chegou aos 554 jogos com a camisola listada e tornou-se no jogador que mais vezes representou o clube da capital.

Aos 30 anos, Koke superou Adelardo Rodríguez, que jogou 17 épocas no At. Madrid, entre 1959 e 1976.

Agora, começa a crescer a lenda. Começam a contar os jogos que alguém terá de um dia vir a fazer para ultrapassar Koke.