O At. Madrid revelou nesta quinta-feira que o francês Thomas Lemar se lesionou no jogo de terça-feira frente ao At. Madrid e será baixa por tempo indeterminado.

Os colchoneros revelam que o médio fez uma distensão na coxa e junta-se assim a Koke e Llorente no lote de indisponíveis para Simeone.

O At. Madrid defronta o Betis no domingo em jogo da 11.ª jornada da Liga espanhola.