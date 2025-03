O At. Madrid perdeu (2-1) no terreno do Getafe e desperdiçou a oportunidade de ascender provisoriamente ao primeiro lugar da Liga Espanhola, após o adiamento do jogo do Barcelona.

Em Getafe, na área metropolitana de Maadrid, o encontro teve a maioria dos incidentes apenas na segunda parte, a partir do minuto 75, quando o avançado Alexander Sorloth adiantou o At. Madrid no marcado, de penálti.

Aos 88 minutos, porém, Ángel Correa foi expulso, o que foi um momento fundamental para o Getafe consumar a reviravolta. No mesmo minuto, Mauro Arambarri marcou, restabelecendo a igualdade, e já para lá dos 90 minutos, novamente Arambarri marcou o segundo golo para a formação da casa, confirmando a vitória.

O Atlético de Madrid está no terceiro lugar, com 56 pontos, após ter sido ultrapassado pelo Real Madrid, que venceu o Rayo Vallecano por 2-1. Já o Getafe está em 11º classificado, com 33 pontos.