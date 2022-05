O At. Madrid fechou nesta quarta-feira as contas do apuramento para a Liga dos Campeões. A equipa de Diego Simeone venceu fora o Elche por 2-0 e assegurou a décima presença consecutiva na Champions.

Sem João Félix, lesionado, Matheus Cunha (28m) e De Paul (62m) marcaram os golos da equipa madrilena.

Quem também podia ter assegurado outra vaga de Champions era o Sevilha, mas o nulo na receção ao Maiorca adia a decisão pelo menos mais uns dias, uma vez que a equipa de Lopetegui fica a um ponto de garantir o quarto lugar e consequente apuramento.

O resultado deixa ainda o Maiorca em posição de descida, no 18.º lugar, com 33 pontos, a dois do Cádiz, primeira equipa em zona segura.

O conjunto insular viu ainda o Alavés, penúltimo classificado, encurtar para dois pontos a diferença. A equipa treinada por Julio Velázquez alcançou uma importantíssima vitória por 2-1 sobre o Espanhol e continua a acalentar esperanças de permanência, quando faltam duas jornadas para o final do campeonato.

Mais perto desse objetivo ficou também nesta noite o Getafe. Com o benfiquista Florentino no onze titular, a equipa madrilena empatou 1-1 em casa do Osasuna e está a dois pontos da salvação.