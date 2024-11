Na décima quarta jornada da LaLiga, o Atlético de Madrid recebeu o Alavés no Metropolitano e venceu por 2-1. Depois de terem começado a perder, os comandados de Simeone deram a volta e garantiram os três pontos, que colocam o Atlético provisoriamente à frente do Real Madrid, no segundo lugar.

Na capital espanhola, foram os visitantes que começaram melhor e chegaram à vantagem logo aos sete minutos. A partir da marcação de uma grande penalidade, Jon Guridi colocou a bola no fundo da rede e adiantou a formação basca no marcador.

Ainda assim, na segunda parte, os anfitriões foram capazes de reagir e deram a volta ao resultado que se impunha. Primeiro, foi Griezmann, que também de pénalti, fez o empate aos 76 minutos. Nove minutos depois, Sorloth fuzilou a baliza e garantiu os três pontos para os anfitriões, colocando os colchoneros provisoriamente no segundo lugar da classificação, à frente do Real Madrid e atrás do FC Barcelona.

Com 29 pontos em 14 jogos, o Atlético tem agora mais dois que o rival Real, com 27, em 12 jogos.