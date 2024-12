O Atlético Madrid carimbou este domingo a 11.ª vitória consecutiva ao vencer o Getafe, por 1-0, e subiu ao segundo lugar na La Liga.

Já depois do empate dos rivais de Madrid no sábado, o Atlético entrava em campo a saber que, em caso de vitória, se aproximava ainda mais da liderança do campeonato.

Ainda assim, a tarefa não se assemelhava fácil uma vez que os colchoneros, a jogar em casa, só conseguiram chegar à vantagem à passagem do minuto 70. Depois de uma primeira parte fria e com poucas oportunidades, Diego Simeone foi ao banco de suplentes buscar Sorloth no segundo tempo e o nórdico acabou mesmo por resolver.

No seguimento de um grande cruzamento de Molina, o gigante norueguês cabeceou certeiro e selou os três pontos que confirmam a 11.ª vitória consecutiva dos colchoneros em todas as competições.

Neste cenário, os vermelhos de Madrid sobem ao segundo lugar da La Liga, com 38 pontos, ultrapassando o Real Madrid na classificação. No entanto, o Barcelona, também com 38 pontos, entra em campo mais logo e pode fugir na liderança. Já o Getafe, continua no 15.º posto da classificação, com 16 pontos.