O autocarro do At. Madrid chegou nesta quarta-feira à Polónia, com ajuda humanitária para a Ucrânia, e regressará ainda esta noite com 30 deslocados ucranianos a bordo, anunciou a Fundação do clube da capital espanhola.

«O nosso autocarro acaba de chegar a Varsóvia após fazer mais de 2.800 quilómetros. Vamos entregar bens de primeira necessidade, e à noite regressaremos a Madrid com 30 refugiados», escreveu a fundação nas redes sociais.

Entre os bens entregues estão mantas, tendas, calçado, produtos de higiene pessoal e alimentos não perecíveis.

A comitiva que saiu na segunda-feira da capital espanhola é encabeçada pelo vice-presidente Antonio Alonso, e inclui também um corpo médico e vários bombeiros de Madrid.