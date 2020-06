O Atlético Madrid deslocou-se a Valência e bateu o Levante por 1-0. Com o português João Félix a saltar do banco de suplentes aos 60 minutos, os madrilenos controlaram o jogo na sua maior parte, acabando por reclamar com justiça os três pontos.

A equipa de Diego Simeone, no seu habitual 4-4-2, mas desta vez com Marcos Llorente no lugar do português, chegou ao golo ao passar do quarto de hora de jogo.

Após um livre devolvido pela barreira, o ex-Sporting Santiago Arias descobriu Llorente à entrada da área, que com uma grande receção orientada, tirou dois do caminho e cruzou para a infelicidade do defesa Bruno González, que colocou a bola na sua própria baliza.

O Atlético recuou as suas linhas e deixou o Levante controlar a posse por algum tempo, mas sem grande perigo associado.

Aos 30 minutos de jogo, o Atlético voltou a pressionar alto, e chegou a boas ocasiões de golo até final da primeira parte, primeiro por Diego Costa, depois por Carrasco.

Na segunda parte, o jogo, bastante morno até ao minuto 60, agitou com a entrada de Félix.

O número sete madrileno em cinco minutos, esteve quase a fazer o marcador mexer, primeiro negado por uma boa intervenção do guarda-redes, depois após ver o seu remate sair ligeiramente por cima.

O jogo perdeu ritmo com as substituições, e o Levante até pressionou bastante perto do final da partida, mas apesar de ter obrigado a equipa de Simeone a recuar, não criou situações iminentes de golo.

Com a vitória, o Atlético ultrapassou o Sevilha na tabela classificativa, fixando-se no terceiro posto, quando faltam sete jogos para o final.