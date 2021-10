Luís Figo passou por Barcelona e Real Madrid, portanto conhece bem o futebol espanhol. Em entrevista à agência EFE, o antigo internacional português elogiou o compatriota João Félix, mas defendeu que o avançado precisa de jogar na sua posição para brilhar.

«O João tem imensa qualidade. Claro que tudo depende dos interesses da equipa e da decisão do treinador, mas é muito mais fácil tirar rendimento do João se ele jogar na sua posição de origem e assim demonstrar realmente toda a qualidade que tem e todo o reportório que tem», afirmou, sobe o jovem do Atlético de Madrid.

Figo admitiu ainda a hipótese de voltar a candidatar-se ao cargo de presidente da FIFA: «Não sei se voltarei a tentar, não faço planos a longo prazo. Surgiu a oportunidade naquele momento [2015] e pensei que era o momento exato para levantar toda a máfia que havia na organização. No final, o tempo deu-me razão. Se num futuro próximo surgir outra oportunidade, porque não?»

De resto, o antigo jogador formado no Sporting criticou ainda a ideia da FIFA de organizar um Mundial a cada dois anos.

«Parece-me que é uma loucura de gente que não pensa no bem do futebol. Não tem sentido fazer um Mundial a cada dois anos. (…) Para mim é ridículo organizar uma competição assim em tão curto espaço de tempo», atirou.