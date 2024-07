O presidente do Atlético de Madrid deixou em aberto o futuro de João Félix, garantindo que está à espera do regresso de férias do internacional português para que haja alguma definição.

«Sempre digo, João Félix é um grande jogador, um magnífico jogador. Estou convencido que ele dará tudo seja em que equipa for. Há que esperar e ver o que se passa e o que quer o jogador. Estamos à espera dele, porque é nosso jogador», afirmou Enrique Cerezo em declarações à imprensa espanhola.

«Ele está a desfrutar das suas férias, pelo trabalho com a Seleção no Mundial», acrescentou o dirigente.

Félix, de 24 anos, esteve na última época emprestado ao Barcelona e nos últimos dias o seu nome tem sido associado a um possível regresso ao Benfica.