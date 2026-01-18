O At. Madrid venceu o Alavés por 1-0 e continua na busca do pódio da Liga Espanhola. O avançado dinamarquês Alexander Sorloth marcou o único golo da partida no triunfo da equipa de Diego Simeone.

Depois da vitória frente ao Deportivo da Corunha, em jogo a contar para a Taça de Espanha, o At. Madrid regressou à Liga Espanhola com um triunfo pela margem mínima e continua na luta pelos lugares cimeiros, assumindo o quarto lugar da tabela classificativa, com 41 pontos, os mesmos que o Villarreal (tem menos um jogo), terceiro classificado.

Relativamente ao Alavés, a equipa espanhola não vive um bom momento na liga e não vence desde dia 6 de dezembro, somando três derrotas em quatros jogos para o campeonato. A formação basca ocupa o 18º lugar, com 19 pontos e mantém-se nos lugares de despromoção.

Quanto ao jogo, a formação de Madrid dominou, por completo, a primeira parte da partida, contudo, os 16 remates registados não foram suficientes para chegar à vantagem. No segundo tempo, o At. Madrid chegou à vantagem através de Alexander Sorloth, que apontou o seu sétimo golo na temporada e fixou o resultado em 1-0.

No outro duelo da Liga Espanhola, o Valência foi ao Coliseum Alfonso Pérez vencer o Getafe por 1-0 na luta pela manutenção. José Gayà marcou o único golo da partida ao minuto 84. Com este triunfo, a equipa de André Almeida e Thierry Correia soma 20 pontos e ocupa o 17º lugar, um lugar acima da despromoção. Já o Getafe, assume a 15ª posição, com 21 pontos.