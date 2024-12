Este domingo, na 16.ª jornada da La Liga, o Atlético Madrid recebeu e bateu o Sevilha (4-3) num jogo com sete golos.

A precisar de ganhar para acompanhar o Real Madrid e Barcelona, a equipa de Diego Simeone entrou melhor e aos 10 minutos já vencia, golo de De Paul.

O Sevilha reagiu e ao intervalo já vencia, com golos de Dodi Lukebakio (12m) e Isaac Romero (32m).

Aos 57 minutos, Juanlu Sánchez aumentou a vantagem do Sevilha e fez o 3-1. No entanto, o At. Madrid não desistiu e foi à procura dos três pontos. Griezmann aos 62 minutos e Samuel Lino aos 79 conseguiram chegar ao empate.

Já em tempo de compensação, aos 90+4, a dupla voltou a aparecer, com o brasileiro a assistir o francês.

Com este resultado, o At. Madrid está em terceiro lugar, com 35 pontos. O Sevilha está em 13.º, com 19.

No outro jogo da noite, o Osasuna empatou em casa com o Alavés, por 2-2.