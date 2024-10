O Atlético Madrid não foi além de um empate a um golo, na deslocação ao terreno da Real Sociedad, no jogo que encerrou a 9.ª jornada da Liga Espanhola.

Depois da goleada sofrida a meio da semana frente ao Benfica (4-0), os comandados de Diego Simeone não podiam ter dado uma melhor resposta, sendo que dentro do primeiro minuto de jogo, Alvárez surgiu no sítio certo para faturar.

Como já é apanágio de Diego Simeone, com a vantagem no encontro, o Atlético começou a gerir o resultado e a Real Sociedad cresceu no jogo, de tal forma, que a equipa da capital teve apenas um remate enquadrado com a baliza, precisamente o golo.

Por isso, foi com alguma naturalidade que os adeptos presentes em San Sebastián acabaram por festejar e não apenas pelo remate certeiro de Sucic. Após receber de Oyarzabal, o médio croata rematou de primeira, para um autêntico golaço.

Até final, o resultado não se alterou e o Atlético somou o segundo empate consecutivo para o campeonato e está agora a sete pontos do líder, Barcelona. Quanto à Real Sociedad ocupa a 15.ª posição, com apenas nove pontos somados.