O Atlético de Madrid homenageou esta noite antigas glórias e adeptos que faleceram durante a pandemia.

O clube estendeu camisolas com os respetivos nomes no Wanda Metropolitano, durante o jogo deste sábado, contra o Valladolid.

As camisolas espalharam-se pela bancada, mas também pelos bancos de suplentes, conforme os homenageados fossem associados ou ex-jogadores. Entre os nomes de antigas glórias como o técnico Radomir Antic, foi homenageado também o do jovem Christian Minchola, infantil do clube madrileno que perdeu a vida recentemente. No estádio, destacou-se também uma tarja gigante, com a mensagem «Desde o céu vou apoiar-te».

Num jogo carregado de simbolismo, o clube cumpriu a tradição Margarita Luengo no antigo Estádio Vicente Calderón. A popular adepta «colchonera» depositava um ramo de flores no relvado, junto à bandeirola de canto, e levou esse gesto para o novo recinto. Ora, desta vez, não havendo essa possibilidade devido ao facto de o jogo se disputar à porta fechada, foi o capitão Koke a seguir o ritual, enquanto ligava à própria adepta por vídeochamada.

Veja as fotos na galeria associada e o vídeo em baixo: