As imagens do que resta do estádio Vicente Calderón, mítica casa do Atlético Madrid, deixaram Paulo Futre emocionado.

O ex-jogador português mostrou-se triste por causa da demolição do estádio e garantiu mesmo: «Nunca mais voltarei a passar por ali.»

Futre deixou algumas palavras de despedida nas redes sociais e recebeu resposta de um adepto do Real Madrid, que lhe disse: «Não ganhaste nada ali.»

Sem papas na língua, o antigo jogador dos colchoneros respondeu: «Tens razão, os títulos ganhei-os no Bernabéu.» E juntou à resposta uma imagem a receber do rei de Espanha a taça que o Atlético conquistou em casa do Real Madrid.

Futre vangloriou-de depois da forma como respondeu, dizendo que foi «um golaço» e acrescentou: «Não perdi a forma durante a quarentena.»