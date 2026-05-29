O Atlético Madrid recorreu à ironia e a Fabrizio Romano (de certa forma) para «picar» o Barcelona face aos rumores de uma possível transferência de Julián Alvarez para a Catalunha.

Através da rede social X, os colchoneros utilizaram as fotografias de Yamal, Pedri e Raphinha para compor três publicações, neste caso três ofertas, uma para cada um dos atletas.

A primeira fala num «fax» enviado para o Barcelona, com uma oferta por Lamine Yamal que consta de quatro bilhetes para o concerto de Bad Bunny, uma subscrição anual para o jornal ABC e ainda um saco de sementes de girassol.

No segundo texto, com a cara de Pedri, a proposta baseia-se em seis bilhetes para o concerto, sendo que o Atlético Madrid fala num «problema» que obrigou à alteração da oferta. 

Por fim, o visado é Raphinha e a proposta é uma espécie de «três em um», com o internacional brasileiro a chegar por empréstimo e os colchoneros a cederem «Tom Ford e Smith» sem opção de compra. Recorde-se que estes dois nomes foram mencionados por Enrique Cerezo, presidente do Atlético Madrid, no início do ano, quando falava da qualidade do seu plantel face ao do Barcelona.

Confira aqui as publicações do Atlético Madrid:

