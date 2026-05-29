«Here We Go!»: Atlético Madrid «pica» Barcelona com rumores sobre Alvarez
Colchoneros «apresentam» propostas por Yamal, Pedri e Raphinha, em troca de bilhetes para concerto de Bad Bunny, um «saco com sementes de girassol» e até a cedência definitiva de «Tom Ford e Smith»
O Atlético Madrid recorreu à ironia e a Fabrizio Romano (de certa forma) para «picar» o Barcelona face aos rumores de uma possível transferência de Julián Alvarez para a Catalunha.
Através da rede social X, os colchoneros utilizaram as fotografias de Yamal, Pedri e Raphinha para compor três publicações, neste caso três ofertas, uma para cada um dos atletas.
A primeira fala num «fax» enviado para o Barcelona, com uma oferta por Lamine Yamal que consta de quatro bilhetes para o concerto de Bad Bunny, uma subscrição anual para o jornal ABC e ainda um saco de sementes de girassol.
No segundo texto, com a cara de Pedri, a proposta baseia-se em seis bilhetes para o concerto, sendo que o Atlético Madrid fala num «problema» que obrigou à alteração da oferta.
Por fim, o visado é Raphinha e a proposta é uma espécie de «três em um», com o internacional brasileiro a chegar por empréstimo e os colchoneros a cederem «Tom Ford e Smith» sem opção de compra. Recorde-se que estes dois nomes foram mencionados por Enrique Cerezo, presidente do Atlético Madrid, no início do ano, quando falava da qualidade do seu plantel face ao do Barcelona.
Confira aqui as publicações do Atlético Madrid:
HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa— Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026
HERE WE GO! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo. pic.twitter.com/YlAMkP26XG— Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026
HERE WE GO! Y para completar el 3x1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable. pic.twitter.com/ChQivcgYFd— Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026