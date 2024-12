O Atlético Madrid venceu o Barcelona por 2-1 com um golo ao cair do pano de Sorloth, mas a história do mesmo foi além do apito final do árbitro.

Isto porque Koke, médio e capitão dos colchoneros, partilhou uma fotografia com alguns jogadores do Atlético e agradeceu a Luis Suárez pelo jantar. Ora, apesar do gesto simpático do internacional uruguaio, depressa surgiram críticas, já que o mesmo jogou por ambos os clubes sendo que foi mesmo nos catalães que passou mais épocas (seis, para duas no Atlético).

Veja aqui o «story» partilhado por Koke no Instagram: