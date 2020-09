Luis Suárez estreou-se em grande pelo Atlético Madrid, com uma assistência e dois golos em pouco mais de meia-hora na goleada que os colchoneros impuseram ao Granada (6-1) este domingo. No final do jogo, o avançado uruguaio comentou a troca de emblemas, considerando que, às vezes, uma mudança de ares pode ser positiva para os jogadores.

«Para um jogador às vezes é importante mudar, cheguei a um clube que me deu umas boas-vindas espetaculares, nota-se no ambiente, ficas logo com uma boa impressão e isso depois vê-se em campo», destacou o avançado no final do jogo que assinalou a sua estreia.

Minutos antes, Diego Costa tinha dito que não entendia como é que o Barcelona deixou sair um jogador como Suárez. O novo companheiro tentou explicar. «São momentos, situações, chega uma altura em que as equipas precisam de mudar», destacou Suárez.

O Barça já é passado e Suárez, agora, é colchonero, tendo assinalado a sua estreia com uma assistência e dois golos. «Estou muito contente com a minha estreia. Cada vez que um jogador se estreia e consegue ajudar a equipa com golos fica feliz e contente, mas vamos ver como vai ser o futuro, porque a temporada é longa», referiu ainda.