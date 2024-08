O Atlético Madrid oficializou esta terça-feira a contratação de Juan Musso, que fica cedido por empréstimo da Atalanta, até ao fim da temporada.

Após partilhar um vídeo alusivo à chegada do jogador, os colchoneros acabaram por confirmar a chegada do guarda-redes argentino, que aos 30 anos ruma a Espanha, depois das passagens pelo Racing Club (clube de formação), Udinese e mais recentemente a Atalanta.

No currículo, Juan Musso tem uma Copa América, conquistada ao serviço da Argentina em 2021 e uma Liga Europa, precisamente na última época, com as cores da formação de Bérgamo.