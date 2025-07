Agora sim, é oficial. O Atlético Madrid anunciou a contratação de Thiago Almada.

Através das redes sociais e em comunicado, os colchoneros confirmaram a chegada do internacional argentino de 24 anos, que assina um contrato válido para as próximas cinco temporadas. Recorde-se que o Atlético Madrid já tinha anunciado, esta terça-feira, um acordo com o Botafogo para a transferência do jogador.

Na mesma nota, o clube confirmou que Thiago Almada passou nos habituais exames médicos e prepara-se agora para se juntar ao restante plantel, às ordens de Diego Simeone.

O médio argentino esteve cedido por empréstimo do Botafogo ao Lyon, na última temporada, tendo feito dois golos e quatro assistências em 20 jogos pela equipa principal dos gauleses.