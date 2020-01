Diego Simeone avaliou a exibição de João Félix no rescaldo do triunfo do Atlético de Madrid sobre o Levante (2-1), da 19.ª jornada da Liga Espanhola.

«Falta gasolina a João Félix? Há que lhe perguntar a ele. Nós vemo-lo integrado, com ambição. É um jogador diferente do que temos e sempre que bola passa pelos pés dele temos a sensação de perigo. Precisamos que ele apareça muito mais e que encontre espaços para trazer melhores soluções para a equipa. Hoje teve três oportunidades. O caminho que ele está a seguir é o que esperávamos», afirmou o técnico do Atlético, que deu sobretudo nota positiva a outro ex-Benfica: Jan Oblak, que evitou o golo empate com uma defasa impressionante no último minuto de jogo.

«Pela nossa parte, o Oblak é considerado o melhor guarda-redes do mundo. É um dos nossos capitães e hoje apareceu no momento mais importante do jogo. Hoje, salvou-nos», concluiu Simeone.