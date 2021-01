Diego Simeone bateu Julen Lopetegui num Atlético Madrid-Sevilha muito tático num gelado Estádio Metropolitano, num jogo em atraso da primeira jornada que permite aos colchoneros aumentar para quatro pontos a vantagem sobre o vizinho real Madrid no topo da classificação.

O treinador argentino deixou João Félix no banco para apostar num ataque com Trippier e Suárez, num encontro que também ficou marcado pelo reencontro do avançado uruguaio com Rakitic, dois jogadores que nas últimas temporadas jogaram juntos no Barcelona.

Uma primeira parte em que o Sevilha teve mais bola, mas que sentiu tremendas dificuldades para entrar na bem defendida área do Atlético que ia procurando um erro do adversário para responder. Foi assim que surgiu o primeiro golo, aos 17 minutos, com Trippier a passar atrasado para Correa marcar com um remate à meia volta.

Um golo que ofereceu maior tranquilidade à equipa da cassa e impôs maior pressão sobre os visitantes, num jogo que se foi tornando mais aberto à medida que os minutos corriam, com parada e resposta a um ritmo cada vez mais intenso. Luis Suárez esteve muito perto de aumentar a vantagem, mas Bono respondeu com uma grande defesa e segurou a vantagem mínima que se registava ao intervalo.

O Sevilha entrou ainda mais forte no segundo tempo e En-Nesyri colocou Oblak à prova logo no primeiro lance. Com a equipa andaluz lançada para o ataque, Simeone lançou de uma assentada João Félix e Saúl, prescindindo dos desgastados Correa e Lemar. Dez minutos depois o Atlético praticamente matou o jogo com o segundo golo. Boa jogada de Llorente pela direita que culmina com um passe atrasado para um potente remate de Saúl.

O Sevilha não baixou os braços, pelo contrário, aumentou a intensidade, mas o Atlético estava agora nas suas sete quintas, a defender uma vantagem confortável que lhe permite uma vantagem mais folgada no topo da classificação. Um grande jogo de futebol, num campo gelado, com as bancadas ainda carregadas de neve que tem caídos nos últimos dias em Madrid.