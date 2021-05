Diego Simeone conduziu o Atlético Madrid ao título pela segunda vez. No final, o treinador argentino abriu a alma e desabafou aquilo que tinha no peito.



«O clube continua a crescer, o Miguel Ángel Gil e o Enrique Cerezo [diretor geral e presidente] estão a fazer um trabalho magnífico. As pessoas cansam-se com o nosso jogo, aborrecem-se, mas sou cabeça dura. Naquela tarde em que estive quase a ser despedido perguntaram-me porque fiquei e eu disse a verdade: 'fico porque sinto que o clube está a crescer e vai seguir assim'.»



«Ando a dizer há muito tempo ao Correa que tem de fazer mais golos. Ele está de parabéns, fez uma época muito boa. Soube sofrer, esperar e aí está o resultado.»



«O Suárez? O apelido dele diz tudo. Aquela zona na área é a 'zona Suárez'.»



«Este é um dos melhores anos para ser campeão. Perdemos muitas pessoas, muita gente morreu, é uma homenagem que lhes fazemos. O mundo hoje é muito diferente.»



O Atlético Madrid conquistou este sábado o 11º título da história.