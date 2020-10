João Félix tem estado em bom plano no arranque da nova temporada e o treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, mostrou-se entusiasmado com o português.

«Na temporada passada, na pré-época, ele lidou com o mesmo entusiasmo e alegria no jogo que tem mostrado agora, depois magoou-se com o Valência. Ele fez um bom início de temporada, esperamos que possa sustentá-lo, que continue a crescer com a equipa e que possamos tirar proveito de um jogador de futebol que nos entusiasma muito», disse o técnico argentino na conferência de imprensa de antevisão ao encontro diante do Villarreal.

O Atlético de Madrid soma uma vitória e um empate na Liga espanhola, e este sábado defronta o «Submarino Amarelo», a partir das 15 horas.