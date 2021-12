O Atlético Madrid perdeu o dérbi contra o Real e Diego Simeone elogiou o adversário, em especial o treinador Carlo Ancelotti.



As dificuldades sentidas este domingo explicam-se, diz Simeone, com o «desgaste mental enorme» provocado pelo jogo de terça-feira no Porto.



«Até ao 1-0 estávamos muito desligados, por causa disso. Fomos melhorando e acho que podíamos ter feito algum golo no segundo tempo. Estamos muito longe do Real [13 pontos] e agora temos de tentar apanhar o clube que está à nossa frente, jogo a jogo.»



Simeone elogiou a «contundência» do Real Madrid e o trabalho feito por Ancelotti. «O Real está muito bem, com um futebol que me agrada muito e a aproveitar muito bem as transições rápidas.»