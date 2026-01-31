Alexander Sorloth foi encaminhado ao hospital depois de um violento choque de cabeças com Matías Moreno ao minuto 23 do jogo entre Levante e Atlético de Madrid, este sábado, referente à 22.ª jornada da Liga espanhola.
Em ação defensiva, num canto, o avançado norueguês tentou afastar a bola, mas acabou por bater com a sua cabeça na de Moreno, com o defesa dos colchoneros, Le Normand, também envolvido no lance.
De imediato, Sorloth e Moreno ficaram caídos no relvado. O jogador do Atlético foi de pronto substituído por Julián Álvarez e transportado ao hospital para realizar exames. O clube madrileno já confirmou que o norueguês sofreu «um traumatismo que lhe causou uma ferida grave».
Matías Moreno ainda tentou continuar em campo, mas foi substituído pouco depois, aos 29 minutos, por Manuel Sanchez.