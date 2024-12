Esta quinta-feira, o At. Madrid venceu por 3-1 em casa do Cacereño, da quarta divisão espanhola, e garantiu a passagem aos dezasseis avos-de-final da Taça do Rei.

Com algumas mudanças na equipa de Diego Simeone, mas com muitos nomes de peso no onze titular e banco, a equipa de Madrid viu-se a perder à passagem da meia hora, com um golo de Álvaro García Merencio a finalizar um contra ataque cirúrgico.

A tremer até aos 83 minutos, o At. Madrid conseguiu operar a reviravolta. Lenglet (83m), De Paul (90+2m) e Julián Alvarez (90+5m) marcaram os golos.

O Cacereño acabou a partida reduzido a 10 unidades, depois de Sancho receber dois cartões amarelos em pouco menos de três minutos (82 e 85m).