João Félix começou no banco de suplentes e só entrou aos 57 minutos (para o lugar de Vitolo) no empate do Atlético Madrid contra a Real Sociedad. Félix encerrou a participação na liga espanhola com 26 jogos e apenas seis golos marcados: veja a FICHA DE JOGO.



Esta última aparição acabou por ser o reflexo do que tem sido a relação do internacional português com o Atlético. Mostrou vontade, correu bastante, mas correu essencialmente sem bola. Diego Simeone retirou Morata e Diego Costa do jogo, apostando na mobilidade de Correa e Félix, mas nenhum deles teve qualquer impacto na partida.



A entrada de Félix coincidiu com a melhoria da Real Sociedad na partida, de resto. Os bascos foram atrás do empate - Koke marcou aos 32 minutos para o Atlético - e acabaram por ser premiados em cima do minuto 90, com um golo do belga Adnan Januzaj.



O golo significou, aliás, a qualificação da Real para a Liga Europa. O Atlético, apesar do empate, segurou o terceiro lugar. Um terceiro lugar muito cinzento, a cor da época de João Félix.