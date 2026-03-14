O jogo entre o Atlético Madrid e o Getafe ficou marcado por um momento insólito. Já no segundo tempo – e com os colchoneros na frente – um jogador do Getafe foi expulso por... tocar nas partes íntimas de Alexander Sorloth.

Após uma troca de palavras, Abdel Abqar, internacional marroquino, passou por Sorloth e tocou diretamente na parte intimida do norueguês, que não gostou e acabou por empurrar o adversário para o relvado.

O árbitro foi chamado ao VAR e acabou, mesmo, por mostrar o cartão vermelho ao defesa do Getafe. Sorloth, por sua vez, viu o cartão amarelo.

Ora veja o momento insólito: