A quadra natalícia é marcada pela troca de presentes e, em muitos casos, torna-se difícil escolher o que dar aos familiares. Neste Natal, um adepto do At. Madrid ofereceu uma camisola «retro» ao avô e a reação demonstra que a escolha foi certeira, já que veterano colchonero ficou lavado em lágrimas logo quando viu a caixa com o emblema do clube.

Foi mesmo preciso a ajuda de um familiar para abrir o presente. Dentro da caixa, estava o histórico equipamento de riscas vermelhas e brancas que fez este adepto recordar-se dos tempos em que vestiu camisolas semelhantes no antigo Vicente Calderón.

«Não imaginas o quanto te agradeço», disse, entre o intenso choro de alegria.

«Para entender o que se passa, é preciso ter chorado dentro do Calderón, que é a minha casa. Ou do Metropolitano, onde o meu avô chorava com o meu pai pela mão», escreveu o utilizador Cristian Loeffler, a acompanhar a publicação.