O Atlético de Madrid recebeu e venceu este sábado o Athletic Bilbao, por 3-1, num jogo que ficou marcado por insultos racistas contra Nico Williams, por parte dos adeptos colchoneros.

Tudo aconteceu aos 38 minutos, quando o extremo espanhol dos bascos se queixou ao árbitro. A partida foi interrompida, Koke e Griezmann pediram aos próprios adeptos que parassem e a partida foi retomada.

Pouco depois, aos 45 minutos, Nico fez o golo do empate e apontou precisamente para a cor da pele.

«Fui bater um canto e comecei a ouvir barulhos a imitar um macaco. Foram poucos. Há gente parva em todo o lado. Espero que isto vá mudando aos poucos. Festejei com raivam, não é normal que te insultem por causa da cor da pele», disse Nico, citado pela Marca.

Para o Atlético marcaram Rodrigo De Paul (15m), Ángel Correa (52m) e Unai Simón, aos 80 minutos, com um autogolo.

Com este resultado, e decorridas 33 jornadas da La Liga, o Atlético de Madrid está no quarto lugar, com 64 pontos, ao passo que o Athletic Bilbao é quinto, com 58 pontos.

38' jogo interrompido por insultos racistas a Nico Williams

45' golo de Nico Williams, que festejou a apontar para a pele #LALIGAELEVEN pic.twitter.com/W3kGxzNOkZ — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) April 27, 2024

Já o Alavés bateu em casa do Celta de Vigo por 3-0.