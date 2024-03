O Atlético Madrid escorregou este sábado em casa do Cádiz, depois de perder por 2-0, em jogo referente à 28.ª jornada da liga espanhola.

A lutar por objetivos diferentes, uma à procura de um lugar na Liga dos Campeões e outra à procura da manutenção, foi mesmo o Cádiz que entrou melhor e marcou aos 24 minutos, cabeçada de Juanmi, depois de uma excelente jogada coletiva, que não permitiu ao Atlético Madrid tocar na bola durante largos momentos.

Juanmi voltou a aparecer e fez o 2-0, aos 64 minutos, depois de erro incrível de Gabriel Paulista, que controlou mal a distância e falhou o corte, permitindo ao avançado espanhol ficar cara a cara com Oblak e colocar a bola no fundo das redes.

Com este resultado, o Cádiz soma a primeira vitória nos últimos cinco jogos e mantém a 18.º posição, agora com 22 pontos, a dois da linha de água. Por outro lado, o Atlético Madrid está em quarto, com 55 pontos.

