O Atlético Madrid recebeu e venceu o Getafe por 1-0, graças a um golaço de Molina e num jogo que ficou marcado por uma expulsão insólita de Abqar, no início do segundo tempo.

As coisas começaram a correr de feição aos comandados de Diego Simeone logo aos oito minutos, quando Molina criou espaço à entrada da área e não deu qualquer hipótese ao guarda-redes. Um remate sem preparação e que apanhou de surpresa toda a gente, inclusive os adeptos, que foram à loucura.

Assista aqui ao golaço de Molina:

A primeira parte, de resto, foi de domínio total do Atlético Madrid, que conservou a vantagem até ao intervalo. Já o segundo tempo não podia ter arrancado da melhor forma, já que o Getafe ficou reduzido a dez elementos e com um momento caricato (no mínimo).

Abqar envolveu-se numa picardia com Sorloth, o árbitro foi chamado a rever as imagens no monitor e mostrou vermelho direto ao jogador marroquino, sendo que o norueguês viu apenas um cartão amarelo.

Veja aqui o caso que levou à expulsão de Abqar:

Desta forma, o Getafe ficou quase a segunda parte inteira a jogar em inferioridade numérica, mas o resultado não sofreu quaisquer alterações. O Atlético Madrid mantém-se no terceiro lugar da Liga Espanhola, a dez pontos (à condição), do líder Barcelona.

No encontro que teve início às 13h, o Girona foi ao reduto do Ath. Bilbao vencer por 3-0, com um golo madrugador de Rincon (quatro minutos) que colocou a equipa da casa em vantagem. Já na segunda parte, Ounahi atirou para o segundo e na compensação houve ainda tempo para Echeverri fechar as contas do jogo em período de compensação.