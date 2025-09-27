O sempre escaldante dérbi de Madrid terminou com uma goleada do Atlético sobre o Real, por 5-2, com claro destaque para mais uma exibição categórica de Julián Álvarez.

À procura de manter o registo imaculado neste início de Liga Espanhola, a turma de Xabi Alonso viajou até ao Metropolitano e viu a equipa da casa adiantar-se no marcador logo aos 14 minutos, por intermédio de Robin Le Normand.

Só que a resposta não se fez esperar e chegou pelo suspeito do costume. A desmarcação perfeita transformou o passe de Arda Güler em algo mais do que isso e na cara do guarda-redes, Kylian Mbappé deu continuidade ao arranque impressionante de temporada.

Melhor só mesmo o que aconteceu pouco depois, quando Güler trocou de papel e foi assistido por Vinícius para o 2-1 e a primeira «remontada» do encontro. A vantagem manteve-se até bem perto do intervalo, quando Sorloth apareceu no sítio certo e atirou para o 2-2.

Ora, depois de algum ascendente do Atlético Madrid nos primeiros 45 minutos, o jogo transformou-se num domínio total durante a segunda parte e as consequências revelaram-se desastrosas para o líder do campeonato.

Julián Álvarez fez o terceiro para os «colchoneros» de grande penalidade (51 minutos) e chegou ao «bis» na conversão espetacular de um pontapé de livre. Até final, o Atlético não tirou o pé do acelerador e Griezmann colocou o ponto final no encontro, após um lance de contra-ataque muito bem conseguido pelos comandados de Diego Simeone.

Esta derrota deixa o Real Madrid à mercê do Barcelona, que, em caso de vitória, assume a liderança da Liga Espanhola, com mais um ponto do que os 18 somados até agora pelos merengues. O Atlético Madrid é quarto classificado, com 12 pontos conseguidos ao fim de seis jornadas.