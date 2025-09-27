VÍDEO: «chuva» de golos termina com goleada no dérbi de Madrid
Atlético bate o Real Madrid por 5-2, com destaque para o «bis» de Julián Álvarez
Atlético bate o Real Madrid por 5-2, com destaque para o «bis» de Julián Álvarez
O sempre escaldante dérbi de Madrid terminou com uma goleada do Atlético sobre o Real, por 5-2, com claro destaque para mais uma exibição categórica de Julián Álvarez.
À procura de manter o registo imaculado neste início de Liga Espanhola, a turma de Xabi Alonso viajou até ao Metropolitano e viu a equipa da casa adiantar-se no marcador logo aos 14 minutos, por intermédio de Robin Le Normand.
Só que a resposta não se fez esperar e chegou pelo suspeito do costume. A desmarcação perfeita transformou o passe de Arda Güler em algo mais do que isso e na cara do guarda-redes, Kylian Mbappé deu continuidade ao arranque impressionante de temporada.
Melhor só mesmo o que aconteceu pouco depois, quando Güler trocou de papel e foi assistido por Vinícius para o 2-1 e a primeira «remontada» do encontro. A vantagem manteve-se até bem perto do intervalo, quando Sorloth apareceu no sítio certo e atirou para o 2-2.
Ora, depois de algum ascendente do Atlético Madrid nos primeiros 45 minutos, o jogo transformou-se num domínio total durante a segunda parte e as consequências revelaram-se desastrosas para o líder do campeonato.
Julián Álvarez fez o terceiro para os «colchoneros» de grande penalidade (51 minutos) e chegou ao «bis» na conversão espetacular de um pontapé de livre. Até final, o Atlético não tirou o pé do acelerador e Griezmann colocou o ponto final no encontro, após um lance de contra-ataque muito bem conseguido pelos comandados de Diego Simeone.
Esta derrota deixa o Real Madrid à mercê do Barcelona, que, em caso de vitória, assume a liderança da Liga Espanhola, com mais um ponto do que os 18 somados até agora pelos merengues. O Atlético Madrid é quarto classificado, com 12 pontos conseguidos ao fim de seis jornadas.
O resumo do jogo: