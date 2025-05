Antoine Griezmann proporcionou um momento inesquecível a um jovem adepto do Atlético Madrid, que visitou as instalações dos colchoneros... sentado no carro do internacional francês.

Tudo começou com uma habitual recolha de autógrafos à saída do espaço, com Gallagher e Giménez a acederem ao pedido do pequeno Dani. Ora, pouco depois foi a vez de Griezmann tambem assinar a bola e o inesperado aconteceu. O jogador pegou no adepto e colocou-o dentro do carro, acabando por levá-lo para dentro da academia.

Dani teve a oportunidade de conhecer alguns jogadores que ainda se encontravam no balneário e voltou para junto dos pais com uma camisola e umas chuteiras autografadas por Giuliano Simeone.

Assista aqui ao momento com Griezmann: